Mehmet Özdilek'ten hakem tepkisi!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Kalecimiz çok iyi oynadı. Doğal olarak kazanma arzusu olan Fenerbahçe'ye karşı direncimiz belli bir noktaya kadar devam etti. Her yönüyle bizden daha üstündüler. Ama ne olursa olsun, ortaya koyulan bir mücadele var. Kendimizi ofansif yönde geliştirmemiz gereken çok nokta var " ifadelerini kullandı.

"Kıvanç'ı attı, Gökhan'ı atamadı"

Maçın hakeminin yönetimini eleştiren Mehmet Özdilek, "İlker (Meral) hoca etkilendi. Kıvanç'ı attı, Gökhan da aynı şeyi yaptı, onu atamadı. Bize ne yapılıyorsa, rakibe de eşit mesafede olmak önemli. Özellikle bu tip sahalarda, böyle büyük takımlara karşı. Ama bizim geliştirmemiz gereken çok nokta var" dedi.