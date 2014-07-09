Mehmet Özdilek'ten transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, mevcut kadroyu koruyarak 4-5 oyuncu almayı düşündüklerini söyledi.

Çaykur Rizespor'un rakip takımlar için ligin zor deplasmanlarından biri olacağını tekrarlayan Mehmet Özdilek, yeni sezon hazırlıklarına yarın Erzurum kampı ile başlayacaklarını açıklarken şöyle dedi:

"Murat Duruer'i aldık. Takıma katkı sağlayacak önemli bir transfer yaptık. Şimdi önceliğimiz defansa takviye yapmak. Takıma deneyimli ve kaliteli bir stoper almak istiyoruz. Bunun içinde görüştüğümüz isimler var. Transfer bitmeden isim açıklamam doğru değil. Şu anda transferdeki önceliğimiz stoper."

"TEK BİR YABANCI ALACAĞIZ"

Yabancı transfer konusuna değinen Mehmet Özdilek, hiç acele etmeyeceklerini vurgularken şunları söşledi:

"Futbol Federasyonunun ortaya koyduğu yabancı kontenjanı belli. Çaykur Rizespor'un kadrosunda 7 yabancı isim var. Bunların 5'i oynayacak, diğerleri oturacak. Bizim bir yabancı hakkı kullanma şansımız var ve bunu çok doğru kullanmak istiyoruz. Yabancı konusunda acele edip hakkı yanlış kullanmanın hiç bir anlamı yok. Tek bir yabancı hakkımız olduğundan amacım takıma katkı sağlayacak, eksiği giderecek iyi bir oyuncu almak. Yabancı transferi için çalışmalarımız devam ediyor. Acele etmeden en iyi transferi gerçekleştirmek istiyoruz."

"TARAFTAR BİZE POZİTİF ENERJİ VERECEK"

Takımın ve stadın taraftarsız olma şansı olmadığını dile getiren Mehmet Özdilek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ben'de bir Karadenizli olarak Rize halkının futbolu ne kadar çok sevdiğini bilen biriyim. Yeni sezonda maçlarımızı dolu tribünler önünde oynamak istiyoruz. Rize'nin Avrupa'da bile örneği az görünen bir stadı var. Atmosferi çok müthiş. İlk günden beri söylediğim gibi Rize Süper Lig' in en zor deplasmanı olacak. Taraftar çok önemli olduğu için en büyük destekçimiz olacak. Çaykur Rizespor taraftarı bize ve takımına pozitif enerji verecek. Rizespor ile anlaştığım gün söylediğim gibi Rize süper ligin en zor deplasmanı olacak."



