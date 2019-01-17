Mehmet Özhaseki: Ankaragücü maç için bir daha dışarı gitmeyecek

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Ankara'ya çok emekleri olduğunu belirten Mehmet Özhaseki, "Şimdi yeni bir dönem başlıyor, yepyeni hizmet dönemi başlıyor. Allah nasip ederse hepsini yaparız. En büyük gücümüz önce Allah ama daraldığımızda sırtımızı yasladığımız Cumhurbaşkanımız var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara'daki stat sorunundan bahsettiğini ifade eden Özhaseki, "Sorunu Cumhurbaşkanımıza doğru dürüst anlatmamışlar. Dedim ki, 'orası yapıldı ama ihtilaf var, şöyle şöyle sorular var bunu çözersek Ankaragücü sağa sola gitmeyecek.' Mustafa Tuna Başkanı, müteahhit firmayı çağırdık, anahtarı alıp Gençlik Spor'a teslim ettik. 2-3 gün içinde koltuk koyuyorlar, gişeleri ayarlıyorlar. İkinci yarıdaki maça, 1 hafta sonra Eryaman’da maçlara başlıyoruz" şeklinde konuştu.