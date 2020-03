Mehmet Sepil: "18 kulüp başkanı da ligin ertelenmesini istedi"

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sepil şu an 3 senaryo bulunduğunu vurgularken her şeyin yolunda gitmesi durumunda 17 Nisan tarihiyle lige başlanabileceğini söyledi.

"8 kulüp başkanı da ligin ertelenmesini istedi"

"Şu anda kararı verecek merci, futbol federasyonudur. Bugünkü toplantının birçok amacı vardı, biri tarih konuşmaktı. Tarih vermezseniz, oyuncular ne yapacak, kamuoyu ne yapacak? Liglerin oynatılmasını bekletelim dedik. Finansal olarak büyük kriz geleceğini herkes görüyor. 18 kulüp başkanı da ligin ertelenmesini istedi. Hepimiz şu an oluşan koşullarda liglerin oynanmasını bekletelim dedik. Bugünkü toplantıda değişik görüşler vardı.

"Her şey normalleşirse 17 Nisan'da başlayabiliriz"

"Güçlü senaryoya geleyim. Bir, her şey yolunda gider, coronayı hızla atlatırsak lig planlandığı gibi biter. Her şey normalleşirse 17 Nisan'da liglere başlayabiliriz. Şampiyonlar ve düşenler belli olur, lig biraz gecikerek, planlandığı gibi biter. Bu ilk senaryo...

"Hızlı bitirmek adına play-off sistemine geçilebilir"

"2. senaryoda hızlandırılmış bir lig sistemine gidilebilir. Eğer süreç uzarsa, Türkiye'de ligleri hızlı bitirmek adına play-off sistemine geçilebilir. Şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem olabilir."

"3. senaryo maalesef bu işlerin iyice gecikmesi durumunda acaba ligler tecil mi edilmeli senaryosu düşünülüyor. Göztepe kulübü olarak benim görüşüm 2. senaryo ağırlık basıyor ama ben neticede Kulüpler Birliği Başkanıyım. "

"Uluslararası gitmek isteyen oyuncularımız, nasıl olacak?"

"Oyuncuların kesinlikle Uluslararası gitmek isteyen oyuncularımız, nasıl olacak? 14 gün orada, 14 gün burada karantina. Nasıl olacak? Mümkün değil. Oyuncu ille de gideceğim diyorsa, kulüpler kendi sistemleri içinde tartışacaklar. Nasıl bir anlaşma ile giderler, kendi tasarrufları."

