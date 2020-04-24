Mehmet Sepil: "En muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da ligin başlaması"

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu. Trt Spor'a konuşan Sepil başlangıç tarihi için Haziran'ı işaret etti.

"Bu çok zorlu bir süreç, sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde sporun ve futbolun ne zaman başlayacağı tartışılıyor. Öngörü yapmak oldukça zor. Bu konuda sorumluluk TFF'de. Nihat Başkanımız bu konuda öngörülerde bulunup bilgiler verdi."

"En muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da"

"Ay sonu tekrar toplantı yapılacak. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile istişarede bulunulacak, sonrasında futbol maçlarının devamının ne şekilde ne zaman olacağı kararı verilecek. Bugün en muhtemel senaryoları konuştuk. Şu anda en muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp, 26 Temmuz'da bitirilmesi."

"Kesinlikle liglerin bitirilmesi yönünde bir irade var"

"Avrupa'da konuşulanlar ve uygulamalara baktığımızda seyircisiz oynanması en muhtemel senaryo gibi gözüküyor. Kulüpler bazında farklı görüşler olabilir ama federasyon ve bakanlığın söylediğine göre kesinlikle liglerin bitirilmesi yönünde bir irade var."

"Bugün liglerin bitirilmemesi veya bitirilmezse neler yapılacağı senaryoları tartışılmadı. 12 Haziran-26 Temmuz arası liglerin ve kupanın tamamlanması ilk planımız."

"Bir çalışma grubu kurmaya karar verdik. TFF ve Süper Lig kulüpleri birlikte hızlıca bir grup kuracak. Sayın Bakan, moderatör olacak. Pandeminin oluşturduğu sorunları birlikte nasıl çözebiliriz, bunlar ortaya konulacak."

"Maçların ortak bir şehirde oynanması söz konusu değil"

"Amatör branşlarla ilgili Sayın Bakanımız bir hatırlatma yaptı. İstanbul kulüpleri ve biz Göztepe gibi, amatör branşları olan kulüpler var. Bu konuyla ilgili başkanların hepsi, bu branşların devamıyla ilgili irade gösterdi."

"Tüm mağazaların kapalı olduğu, sponsorların sorun yaşadığını, pandemide oluşan kur yükselmelerini üst üste koyunca Türkiye'de değil Avrupa'da da gelir kayıplarını bir şekilde paylaşmak zorunda kulüpler. Bu konunun çok acil ve önemli bir konu olduğunu ilettik bugün. FIFA ve UEFA şunu diyor, bununla ilgili olarak tüm liglerde futbolcular ve gerekli kurumlarla görüşme yapılıyor. Burada bir eşitlik durumunun gözetilmesi önemli oyuncularımıza karşı."

Göztepe'in İhtişamlı Gürsel Aksel Stadyumu