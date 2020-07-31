Mehmet Sepil: Göztepe'yi devretmeye hazırım

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, eğer kulübün iyi bir şekilde devam etmesini sağlayacak ortam oluşması halinde kulübü devretmeye hazır olduğunu ve görüşmelerin olduğunu söyledi. TV35'e konuşan Mehmet Sepil'in açıklamaları şu şekilde:

"GÖZTEPE'Yİ DEVRETMEYE HAZIRIM"

Belli bir yorgunluğum var. Benim için hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Bu işi iyi bir şekilde yapabilecek kurguyu oluşturabilirsek, Göztepe'yi devretmeye hazırım. Tabii Hazırım demek ayrı bir şey, yapmak ayrı bir şey.

"TÜRKİYE'DE BİR KULÜBE YATIRIM YAPACAKSINIZ BU GÖZTEPE OLMALI"

Pandemi süresinin getirdiği ilginç bir gelişme oldu. Spora olan ilgi arttı. Eğer Türkiye'de bir kulübe yatırım yapacaksınız, emin olun Göztepe'ye yapmalısınız. Yatırım yapmanız için gerekli koşullar var. Bütün Türk kulüpleri zarar ediyor. Göztepe bugün Türk futbol tarihinin en önemli hikayelerinden biridir. Ben hikayeyi yapan, hikayeyi canlandıran kişiyim. Hikayenin en önemli parçası ne? Taraftar, camia.

"PROFESYONEL ŞEKİLDE GÖRÜŞMELERİ YÜRÜTÜYORUZ"

Görüşmeler var. Ancak Ortada rakamlar uçuşuyor. Katarlılar, 150 milyon falan. Böyle bir şey yok. İyice uçuluyor. Görüşmelerimiz var. Hatta bunu profesyonel şekilde yürütüyoruz. Yardım da alıyoruz. Ancak kesinlikle sonuca varmış veya sonuca varmaya yaklaşmış bir durum yok. Uzun ve ciddi bir şey bu. İnceleme oluyor. Eğer olmaya yakınlaşırsa ben bunu ilk camiamla paylaşırım. Aileme zaman ayırmak istiyorum. Ancak bu hemen Göztepe'yi devredeceğim, acele edeceğim anlamına gelmiyor. Bu işin acelesi olmaz zaten.

"AMERİKALILARIN CİDDİ İLGİSİ VAR"

Sadece Çinli, Katarlı diyoruz. Öyle değil. Avrupa'dan, Amerikalıların ciddi ilgisi var. Göztepeliler söylentilere fazla kulak asmasın. Bundan sonra daha fazla çıkacak bu söylentiler. Ciddiyete vardığında bunu ilk Göztepeliler duyacak.