Son dakika | Mehmet Sepil: "TFF 12 yabancıyla sözleşme imzalamaya izin vermeyi istedi"

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TFF'nin yabancı kararıyla ilgili yayını kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"12 yabancı düşüncesi"

"Kulüpler, bunun geldiğini biliyordu ama bizden henüz toplu bir görüş gelmemişti. Dün federasyon, 'Şu şekilde bir planlamanın, özellikle milli takımlar için uygun olacağını düşündük.' diye bir görüş verdi. Kulüpler Birliği'ne federasyonun bir öneri paketi var. ‘Kaç oyuncuyla imzalayabilir'den başlayalım. Mevcut durumda 14 yabancıyla imzalanıyor, onların aklından 12 geçtiği üzerine bir düşünce olduğu söylendi."

14 yabancı isteği

"Kulüpler, özellikle İstanbul kulüpleri, bunun oldukça zor olacağını, ellerindeki kontratlar artı planladıkları kontratlara bakınca, bunun 14 kalması gerektiğini söyledik. 14 sayısında kalmanın herhalde doğru olacağını çünkü Avrupa'ya giden kulüplerin daha fazla yabancıyla oynama gibi arzularının olduğu gibi şeyler tartışıldı."

"2020-21 Sezonu için sahada 8 yabancı olmasını ve..."

"Neticede dün federasyon '12 tane kontrat adedi olabilir.' dedi. Bunun 14 kalması gerektiği üzerine bir genel görüş geldi. Bütün kulüpleri bağlamadan söylüyorum. Onun dışında önümüzdeki 3 sene içinde sahada olabilecek yabancı sayısıyla ilgili öneri getirildi. Federasyonun önerisi şuydu, 2020-21 Sezonu için sahada 8 yabancı olmasını, önümüzdeki 3 yıl içinde bunun 7 ve 6'ya indirilmesi önerisiyle geldi."

"Altyapıdan oyuncu oynama konusunun federasyon tarafından çok önemsendiği bize geldi. Önümüzdeki sezondan itibaren, ilk 11'de altyapıdan minimum 1 oyuncu. Bir sonraki sezon da bunun 2'ye çıkması gibi bir görüşleri olduğunu söylediler."

"Bunun, kulüpler tarafından görüşülüp, bir geri dönüş yapılmasını Nihat Başkan istedi. Kulüplere bunun izahatini yaptıktan sonra, onlardan bir geri dönüş bekliyoruz. Daha sonra kulüplerin düşüncesini federasyona bildireceğiz."

"İnşallah B Ligi için federasyonu ikna eder ve gerekli kararlar çıkarsa, kulüplerin önemli bir bölümü buraya katılacaklarını bize bildirdiler."