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20.07.2020 - 00:41 |

Mehmet Topal: "Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık"

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'de Mehmet Topal açıklamalarda bulundu.

Mehmet Topal: "Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık"
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Süper Lig'i, bitime 1 hafta kala zirvede tamamlamayı garantileyen Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Mehmet Topal, hak ettikleri bir şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi. 

Ligin 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 mağlup ettikleri müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, "Hayatımın en güzel günlerinden biri diyebilirim. Rekorlar önemli değil. Önemli olan bu takımın şampiyon olmasıydı. Tesisteki çalışanlarımız, başkanımız, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımız o kadar inanmıştık ki. O inancımızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bu şampiyonluk, bütün Medipol Başakşehir camiasına ve taraftarlarına armağan olsun. Hak ettiğimiz bir şampiyonluğu aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

Mehmet Topal: Hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık

Bu sezon çok mücadele ettiklerini vurgulayan Mehmet Topal, "Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir sezon geçirdik. UEFA Avrupa Ligi'nde de en iyi yere kadar gitmek istiyoruz. Aileme, eşime, oğluma ve yakınlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. En zor günlerimde onlar yanımdaydı. Destekleri hep arkamdaydı." diye konuştu. 

Son olarak, şampiyonluk mücadelesi verdikleri Trabzonspor ile diğer takımları tebrik eden deneyimli oyuncu, kümede kalma mücadelesi veren ekiplere de başarı dileğinde bulundu.

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