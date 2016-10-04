Mehmet Topal: İkisini de yener 6 puan alırız

A Milli Takım'ın Ukrayna ve İzlanda ile oynayacağı kritik maçların aday kadrosuna davet edilen Fenerbahçeli oyuncular, Ankara'dan Konya'ya yüksek hızlı trenle gitti. Kaptan Mehmet Topal'ın teklifiyle Osmanlıspor maçının ardından başkentten Konya'ya yüksek hızlı trenle giden Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Volkan Şen ve Şener Özbayraklı tren yolculuğu sırasında Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundular.

MEHMET TOPAL'A TEŞEKKÜR

Öncelikle tren organizasyonunu gerçekleştirdiği için kaptanları Mehmet Topal'a teşekkür eden Fenerbahçe'nin millileri, "İstanbul'a dönüp, tekrar Konya'ya uçmak yerine yaklaşık 2 saatlik keyifli bir yolculukla Konya'ya geldik. Zaman kazandık ve yorulmadık" dediler. Ukrayna ve İzlanda maçını da değerlendiren 5 yıldız, "İki maçta 6 puan" sözü verdi.

4 PUAN DA AVANTAJ GETİRİR

İki maçın çok önemli olduğunu dile getiren F.Bahçeli oyuncular, "Rakiplerimiz ciddi. Ancak bu maçlar kesinlikle Hırvatistan karşılaşması gibi olmayacak. Daha dikine oynayacağız ve mutlak kazanma parolasıyla sahada olacağız. İkisini de yenip, 6 puanı alırız. Önceliğimiz kesinlikle bu. Ancak 4 puan da bize büyük avantaj getirir" diye konuştu.

(Fotomaç)