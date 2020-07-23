Mehmet Topal İspanya'da manşet oldu!

Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasıyla 3 takım ile şampiyonluğa uzanan ilk ve tek Türk futbolcu olan Mehmet Topal, İspanya'nın AS gazetesine manşet oldu.

AS gazetesinde yer alan röportajda tecrübeli futbolcu, UEFAda en az yarı final hedeflediklerini söyledi.

Mehmet Topal'ın AS gazetesine verdiği yanıtlar şu şekilde:

"AYNI HATALARI TEKRARLAMADIK"

"Koronavirüs döneminde çok iyi çalıştık ve bunun neticesinde de şampiyon olduk. Sonu çok iyi biten zorlu bir yılı geride bıraktık. Zira kulüp tarihinde daha önce görülmemiş bir şeyi başarmaya çalışıyorduk. Geride kalan üç-dört sezonda kulüp son haftalara şampiyonluk yarışının içinde girmiş ama kırılma anlarında başarısız olmuştu. Ancak bu sezon aynı hataları tekrarlamamak konusunda kararlıydık ve sonunda ligi kazanmayı başardık."

"ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK VE ÖNCEKİ YILLARIN ACISINI ÇIKARTMAKTI"

"Ligin son haftaları kesinlikle tat vermedi çünkü taraftarlarımız tribünde değildi. Bu nedenle bu maçların tadını sonuna dek çıkaramadık. Fakat önemli olan, şampiyonluğa ulaşmak ve önceki yılların acısını çıkarmaktı. Bu sezon üstümüzde hem yönetim hem de taraftarların baskısı vardı. Şampiyon olmak istediğimiz için biz bile kendi üstümüzde bir baskı yarattık."

"YARI FİNAL YA DA FİNAL İSTİYORUZ"

"Ben, bu yaşıma rağmen takımın başarılı olması için elimden geleni yapmaya odaklanan bir futbolcuyum. Takım genelde genç futbolculardan oluşuyor ama kadroda benim gibi birkaç veteran da var. Biz de tecrübeliler olarak hem saha içi hem de saha dışında gençleri geliştirmeye ve onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Bu sezon olduğu gibi işler zorlaştığında takımın bu süreçten en iyi şekilde çıkması için durumu nasıl yönetmemiz gerektiğini biliyoruz."

Sezon bizim için devam ediyor çünkü önümüzde UEFA Avrupa Ligi var. Bu da bittikten sonra şampiyonluğun tadını çıkaracağız. Avrupa'da da bizden beklentilerin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yarı final ya da final oynamak istiyoruz. Tatil için çok zamanım olmayacağını biliyorum ama 10-15 günlük tatillere artık alıştım."

"İSPANYA'YA YENİDEN DÖNMEK ELBETTE BÜYÜK KEYİF OLUR"

"İspanya'da çok güzel yıllar geçirdim. La Liga çok rekabetçi bir lig. Valencia'dayken çok mutluydum. İspanya'ya yeniden dönmek elbette büyük keyif olur. Valencia'yı bu sezon takip ettim. Sezon başında büyük şanslar yakaladılar. Gerçek şu ki fırsat bulduğum her zaman Valencia maçlarını seyretmeye çalışıyorum. Dediğim gibi lige iyi başladılar ama sezonu beklendiği gibi bitiremediler. Kalbim her zaman Valencia ile birlikte olacak. Zira benim bir parçam hâlâ orada.

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