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08.07.2020 - 00:26 | | İSTANBUL (DHA) -

Mehmet Topal Süper Lig tarihine geçecek

Tecrübeli orta saha oyuncusu Medipol Başakşehir ile bu sezon mutlu sona ulaşması halinde, 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak adını tarihe yazdıracak.

Mehmet Topal Süper Lig tarihine geçecek
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Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Süper Lig tarihine geçmeye çok yakın. Mehmet Topal, Başakşehir ile bu sezon mutlu sona ulaşması halinde, 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak adını tarihe yazdıracak.

Mehmet Topal Süper Lig tarihine geçecek

Daha önce 2007-08 sezonunda Galatasaray, 2013-14 sezonunda da Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mehmet Topal, sezon başında transfer olduğu Medipol Başakşehir ile de aynı başarıyı yakalamak istiyor.

Sezon başından itibaren turuncu-lacivertli formayı 28 maçta üstüne geçiren Topal, Edin Visca ve Mert Günok ile birlikte en çok görev alan isimlerin başında geliyor. Başakşehir forması ile 28 maça çıkan ve bunların 17sinde ilk 11de görev alan tecrübeli futbolcunun 1de asisti bulunuyor. Mehmet Topal gibi çok sayıda futbolcu 2 farklı takımda şampiyonluk sevinci yakalarken 3üncü apoleti takan oyuncu şimdiye kadar olmadı. 

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