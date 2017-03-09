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09.03.2017 - 11:19 |

Mehmet Uslu: Küfür yemeyi hak etmiyorum

Konyasporlu futbolcu Mehmet Uslu, maç sırasında tribünlerden kendisine küfürler edildiğini belirterek, "Performansım kötü olabilir eleştirilebilirim ama küfür yemeyi hak etmiyorum" dedi.

Mehmet Uslu: Küfür yemeyi hak etmiyorum
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29 yaşındaki defans oyuncusu Mehmet Uslu, Konya’da yayın hayatına yeni başlayan Sportmen Dergisi’ne açıklamalarda bulundu.

Yeşil-beyazlı takıma geldiği günden bu yana sürekli eleştirildiğini anlatan Mehmet Uslu, "İyi olduğum zaman da ıslıklandım, kötü olduğum zamanda da. Nalçacılılar grubu tarafından kötü sözüne maruz kalmadım. Maraton tribünde belli bir kesim var, sürekli beni taciz ediyor. Taç kullanırken ettikleri küfürler kulağıma geliyor. Performansım kötü olabilir eleştirilebilirim ama küfür yemeyi hak etmiyorum. Kendilerine yapılmaması gereken davranışları bana karşı sergiliyorlar. Ben bu takımın bir parçasıyım onlar beğenmese de. Sözleşmem devam ettikçe antrenmanlara çıkacağım, hocam şans tanıdıkça maç oynayacağım. Unutmasınlar bu takım 66 puan toplayarak Avrupa’ya gittiğinde o kadroda ben de vardım" ifadelerini kullandı.

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