19.01.2019 - 21:59 | | Skorer
Mehmet Yiğiner: "Allah belasını versin"
Galatasaray'a 6-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde başkan Mehmet Yiğiner, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 6-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde başkan Mehmet Yiğiner, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.
Başkan Yiğiner, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ankaragücü üzerinde hesap yapanların, destek olmayıp köstek olanların Allah belasını versin. Topunuzu Allah’a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.