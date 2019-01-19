Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnkaragücü Haberleri Mehmet Yiğiner: "Allah belasını versin"
19.01.2019 - 21:59 | | Skorer

Mehmet Yiğiner: "Allah belasını versin"

Galatasaray'a 6-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde başkan Mehmet Yiğiner, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.

Mehmet Yiğiner: "Allah belasını versin"
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'a 6-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde başkan Mehmet Yiğiner, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.

Başkan Yiğiner, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ankaragücü üzerinde hesap yapanların, destek olmayıp köstek olanların Allah belasını versin. Topunuzu Allah’a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yiğiner: Allah belasını versin

    Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
      La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
      Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    3. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
      Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
      Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Sıradaki Haber