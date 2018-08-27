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HaberlerMke Ankaragücü Haberleri Mehmet Yiğiner: "Sezon sonunda ilk 10 takım içinde olacağımıza inanıyoruz"
27.08.2018 - 11:20 |

Mehmet Yiğiner: "Sezon sonunda ilk 10 takım içinde olacağımıza inanıyoruz"

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün başkanı Mehmet Yiğiner, lige yeni çıkan bir takım olmalarına rağmen sezona iyi girdiklerini belirterek, "Sezon sonunda ilk 10 takım içinde olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Mehmet Yiğiner: "Sezon sonunda ilk 10 takım içinde olacağımıza inanıyoruz"
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Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir takım kurduklarını ve uyum sürecini en kısa sürede atlatacaklarını ifade ederek, "Ekonomik problemlerimizden dolayı transferleri zamanında yapamadık. Aldığımız yabancı oyuncular, takımla kampa gitmedi. Birçoğunu geçen hafta aldık. Tüm bunlara karşın takımda ışık var, bu takım tutacak." diye konuştu.

Ligin ilk 3 haftasında Galatasaray ve Trabzonspor gibi güçlü takımlara karşı mücadele ettiklerini dile getiren Yiğiner, "Trabzonspor, çok kaliteli bir takım. Çok yetenekli isimlere sahipler. Sosa, Rodallega, Yusuf Yazıcı gibi isimler var. Birkaç değişiklik yaptılar var sonuçta oturmuş bir ekip. Biz de takımı neredeyse yüzde 80 yeniledik. Bu noktada bizi sevindiren, oyuncuların 90 dakika boyunca sergilediği mücadele. Maçı bırakmamaları, ellerinden geleni yapmaya çalışmaları gelecek adına ümit verici." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul deplasmanında Kasımpaşa'ya konuk olacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa'nın da oturmuş bir kadrosu bulunuyor. Onlar da iyi oyunculara sahipler. Biz de kötü bir takım kurmadık. Bunu zamanla herkes görecek, bu konuda iddialıyız. Ankaragücü, hangi şartlarda olursa olsun, nerede oynarsa oynasın kazanmak için sahaya çıkar. Kasımpaşa maçında da iddialıyız. Hiçbir rakibin bize karşı 3 puan alması kolay olmayacak. Geçen her gün lehimize işliyor. Bu maçtan da beklentilerimiz büyük. Umuyorum Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla döneceğiz."

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