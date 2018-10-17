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17.10.2018 - 17:09 |

Mehmet Yiğiner'den birlik ve destek çağrısı

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, bir daha kötü rüya görmemek için başarıdan başka şansları olmadığını söyledi.

Mehmet Yiğiner'den birlik ve destek çağrısı
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, sarı-lacivertli takımın taraftarıyla ve şehriyle bütünleşmesi gerektiğini belirtti.

Yiğiner, yaptığı yazılı açıklamada, MKE Ankaragücü'nün daha da güçlenmesi ve başarılı olması gerektiğine dikkati çekerek, "Ankaragücü'nün başarıdan başka şansı yok. Bu kulüp çok zor zamanlardan geçti, yok olma tehlikesi yaşadı. Allah'a çok şükür o günleri geride bıraktık. Emeğimizle, alın terimizle şimdi hak ettiğimiz yerdeyiz. Bir daha o kötü rüyaları görmemek için de hem kulüp olarak çok çalışmalı hem de taraftar ve Ankaralılar olarak bu kulübe destek vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Taraftar derneğinin düzenleyeceği etkinliğe de değinen Yiğiner, şunları kaydetti:

"Taraftar derneğimiz Gecekondu, çok güzel bir etkinlik yapacak. Bu cuma akşamı bir gelenek başlatacak. 'Kendi Gününde (19.10), Kendi Saatinde (19.10)' diye anlatıyorlar bu geceyi. Ben şahsen çok heyecanlandım. Bu gece ile Ankaragücü taraftarı bir ezberi bozacak. Gecekondu hem değiştiğini, eskide kalmadığını ve kendilerine dair önyargıların da son bulmasını isteyecek hem de Ankaralı iş insanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına da bu şanlı kulübe destek vermeleri gerektiğinin altını çizecek. Ben de bu hislere katılıyorum. Ankaragücü Kulübü, taraftarı ve şehriyle bir bütün olmalı. Güçlenmeli ve daha da başarılı olmalı. Baktığınızda, Süper Lig şampiyonluğu yaşamamış ender başkentlerden biriyiz. Ankaragücü, Ankara'nın, başkentimizin bu hasretini sona erdirmeli. Şampiyonluk kupasını getirmeli. Bu hedefle çalışmalı ve başarmalıyız. Başka şansı da çaresi de yok."

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