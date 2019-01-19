Mehmet Yiğiner'den El Kabir açıklaması!

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Galatasaray karşılaşmasında alacakları ödenmediği gerekçesiyle sahaya çıkmak istemeyen Moestafa El Kabir'in alacaklarının ödendiğini açıkladı.

"Maça çıkmadığı taktirde cezai işlem uygulanacak"

Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Yiğiner, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel yaptığı açıklamada, "El Kabir'in alacakları ödendi. Ancak kendisi başka bir takıma gitmek istediği için maça çıkmak istemiyor. Biz oyuncunun parasını ödedik. Maça çıkmadığı taktirde tutanakları tutulup, cezai işlemleri uygulanacak." dedi.

Maç kadrosunda yer almadı

Moestafa El Kabir, Ankaragücü'nün Galatasaray ile karşılaştığı mücadelenin maç kadrosunda yer almadı. Faslı futbolcuya kulüp tarafından cezai işlem uygulanacağı belirtildi.