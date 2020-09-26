Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Mehmet Yiğit Alp'ten transfer açıklaması!
26.09.2020 - 22:16 |

Mehmet Yiğit Alp'ten transfer açıklaması!

Trabzonspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Hazırlık süresi olmadan lige başladık. Biraz sabredeceğiz. İstediğimiz seviyeye geleceğiz." dedi. Alp, listelerinde bulunan futbolcuların transferini hafta başında bitirmek istediklerini belirtti.

Mehmet Yiğit Alp'ten transfer açıklaması!
ABONE OL

Süper Lig'de konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da kulüp asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Hazırlık süresi olmadan lige başladık. Biraz sabredeceğiz. İstediğimiz seviyeye geleceğiz." dedi. 

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alp, bordo-mavili ekipte takım oyununun her geçen gün oturduğunu belirterek, "İstediğimiz seviyelere yavaş yavaş çıkacağız. Yeni oyuncular var, onların alışması, takımın bir arada oynamaya çalışması ve hocanın sistemine oyuncuların alışması kolay şeyler değil. Bir anda olacak şeyler de değil. Hazırlık süresi olmadan lige başladık. Biraz sabredeceğiz. İstediğimiz seviyeye geleceğiz." şeklinde konuştu. 

Karşılaşmada iki gol atan yeni transfer Benik Afobe'nin performansını değerlendiren Alp, "Afobe'yi beklentileri karşılaması için aldık ve karşılıyor. Sörloth ile karşılaştırılması gibi düşüncemiz yok. Hepsi kendine has tarzı olan oyuncular. Afobe, performansıyla beklentilerimizi karşılayacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yiğit Alp, listelerinde bulunan futbolcuların transferini hafta başında bitirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti: 

"Yoğun bir çabamız var. Pazartesi veya salı günü bitirmek istiyoruz. Sakatlanan Trondsen ile ilgili olarak sözleşmesini dondurma planımız var. Çünkü bu sezon gelmesi çok zor. Guilherme'ye takım bulması için izin verdik. Kendisi Trabzon'da değil. Takım arayışını sürdürüyor. İnşallah bu hafta netleştiririz. Majid Hosseini ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Kendisi için gelen bir takım da yok. Ondan en iyi performansı almaya çalışacağız."

Mehmet Yiğit Alpten transfer açıklaması

 

    Aboubakar'dan iddialı sözler: Öncekinden daha fazla iş yapmaya geldim
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Eddie Newton'dan ikinci yarı itirafı!
      Eddie Newton'dan ikinci yarı itirafı!
    2. Chelsea'den müthiş geri dönüş! West Bromwich...
      Chelsea'den müthiş geri dönüş! West Bromwich...
    3. Benik Afobe'den Sörloth açıklaması!
      Benik Afobe'den Sörloth açıklaması!
    4. Galatasaray maçı öncesi Samandıra'da Fenerbahçe'ye sürpriz!
      Galatasaray maçı öncesi Samandıra'da Fenerbahçe'ye sürpriz!
    5. Transfer haberleri | Mustafa Cengiz'den Belhanda ve Marcao açıklaması!
      Transfer haberleri | Mustafa Cengiz'den Belhanda ve Marcao açıklaması!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Diouf: "Bana inanılmaz yardım ettiler"

    Diouf: "Bana inanılmaz yardım ettiler"

    Eddie Newton: "1-2 transferimiz daha olabilir"

    Eddie Newton: "1-2 transferimiz daha olabilir"

    Marius Sumudica: "Bunu anlayamıyorum"

    Marius Sumudica: "Bunu anlayamıyorum"

    Galatasaray Doğa Sigorta - Anadolu Efes: 56-80

    Galatasaray Doğa Sigorta - Anadolu Efes: 56-80

    Sıradaki Haber