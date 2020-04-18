Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Meksika Ligi'nde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı!
18.04.2020 - 17:12 | | İSTANBUL (AA) -

Meksika Ligi'nde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı!

Yaşanan mali problemlerden dolayı zor günler geçiren Meksika futbolunda radikal karar alındı.

Meksika Ligi'nde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı!

Liga MX Yönetim Kurulu Başkanı Enrique Bonilla, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ligdeki 18 kulüp başkanının video konferans yöntemiyle katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yaşanan mali problemlerden dolayı zor günler geçiren Meksika futbolu için bir adım attıklarını ifade eden Bonilla, toplantıda oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda 5 sezon boyunca birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselmenin kaldırıldığını belirtti.

Bonilla, kararı daha önceden kabul eden ve genç oyuncu yetiştirme görevini üstlenecek ikinci lig kulüplerinin her birine 5 yıl boyunca sezon başına 845 bin dolar para yardımı yapılacağını kaydetti.

Öte yandan Bonilla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci ligde 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildiğini ve şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı.

Meksika'da 10. haftası geride kalan Liga MX'in kapanış liginde karşılaşmalar, koronavirüs salgını nedeniyle geçen ay askıya alınmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kötü haber! Aşı bulunmazsa...

Meksika Liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falcao ailesi güneşin tadını çıkarıyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Haziran'da sözleşmesi sona erecek yıldızlar

Haziran'da sözleşmesi sona erecek yıldızlar

Futbolcuların %94'ü sahalara dönmek istemiyor!

Futbolcuların %94'ü sahalara dönmek istemiyor!

Boateng: Şampiyon olacağız, sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız

Boateng: Şampiyon olacağız, sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız

Real Madrid'den savunma hamlesi! De Ligt...

Real Madrid'den savunma hamlesi! De Ligt...

Sıradaki Haber