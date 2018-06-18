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18.06.2018 - 06:58 |

Meksika'da gol anında deprem!

Meksikalı Hirving Lozano’nun Almanya’ya attığı golün, Meksika’da küçük çaplı bir depreme neden olduğu açıklandı.

Meksika'da gol anında deprem!
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Dünya Kupası devam ederken, özellikle Latin Amerika ülkelerinin yaşadığı sevinçler dikkatlerden kaçmıyor. Uruguay’da maç nedeniyle okullar tatil edilirken, en ilginç gelişmeler ise Peru ve Meksika’da yaşandı. Peru-Danimarka karşılaşmasını Peru 1-0 kaybederken, karşılaşmanın ilk yarısında Peru bir penaltıdan yararlanamadı. Penaltının kazanılmasıyla birlikte Peru’nun Başkent’i Lima’da yaşanan sevinç nedeniyle küçük çaplı bir sarsıntı meydana geldi.

2 SENSÖRLE TESPİT EDİLDİ

Aynı sarsıntı Almanya-Meksika karşılaşmasında da yaşandı. Lozano’nun attığı gol sonrası Meksika’nın Başkenti Mexico City’de yapılan ölçümlere göre ufak çaplı bir deprem meydana geldi. Meksika’da 2 sensör, gol anında yaptığı ölçümle, depremi tespit etti. Tarihi zaferde Alman ağlarının sarsıldığı anda Meksikalılar adeta kendinden geçti.

(Akşam)

Meksikada gol anında deprem

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