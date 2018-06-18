Meksika'da gol anında deprem!
Meksikalı Hirving Lozano’nun Almanya’ya attığı golün, Meksika’da küçük çaplı bir depreme neden olduğu açıklandı.
Dünya Kupası devam ederken, özellikle Latin Amerika ülkelerinin yaşadığı sevinçler dikkatlerden kaçmıyor. Uruguay’da maç nedeniyle okullar tatil edilirken, en ilginç gelişmeler ise Peru ve Meksika’da yaşandı. Peru-Danimarka karşılaşmasını Peru 1-0 kaybederken, karşılaşmanın ilk yarısında Peru bir penaltıdan yararlanamadı. Penaltının kazanılmasıyla birlikte Peru’nun Başkent’i Lima’da yaşanan sevinç nedeniyle küçük çaplı bir sarsıntı meydana geldi.
2 SENSÖRLE TESPİT EDİLDİ
Aynı sarsıntı Almanya-Meksika karşılaşmasında da yaşandı. Lozano’nun attığı gol sonrası Meksika’nın Başkenti Mexico City’de yapılan ölçümlere göre ufak çaplı bir deprem meydana geldi. Meksika’da 2 sensör, gol anında yaptığı ölçümle, depremi tespit etti. Tarihi zaferde Alman ağlarının sarsıldığı anda Meksikalılar adeta kendinden geçti.
(Akşam)