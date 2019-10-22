Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Melnjak Avrupa'nın radarında
22.10.2019 - 10:55 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Melnjak Avrupa'nın radarında

Süper Lig'de ilk 8 haftada oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Çaykur Rizespor'un sol bek oyuncusu Dario Melnjak'ı Avrupa'dan birçok kulübün izlediği öğrenildi.

Melnjak Avrupa'nın radarında
ABONE OL

Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Dario Melnjak, gösterdiği performansla Hırvatistan Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başarırken, adı Fenerbahçe ile yaz transfer döneminde anıldı. 26 yaşındaki sol bek oyuncusu bu sezon 8 maçta 2 gol atma başarısı gösterirken, Hırvat oyuncuyu Avrupa'dan birçok takımın izlediği ve özellikle Belçika'dan bir kulübün ara transfer döneminde oyuncuyu transfer etmek için Rizespor ile masaya oturacağı öğrenildi. Çaykur Rizespor'un ise Haziran 2020'de sözleşmesi bitecek olan Melnjak'ı bonservis bedeli kazanmadan yollamak istemediğinden dolayı oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Dario Melnjak, Çaykur Rizespor ile 24 maçta forma giyerken 6 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Melnjak Avrupanın radarında

Real Madrid 6 yıl sonra İstanbul'da

    Bakan Kasapoğlu, motosikletçileri Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda karşıladı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe'nin gündemindeki Muhammed Kudus, Ajax ile anlaşmaya vardı
      Fenerbahçe'nin gündemindeki Muhammed Kudus, Ajax ile anlaşmaya vardı
    2. Son dakika | FIFA, 5 oyuncu değişikliğini 2020-2021'e kadar uzattı
      Son dakika | FIFA, 5 oyuncu değişikliğini 2020-2021'e kadar uzattı
    3. beIN SPORTS’tan Suudi Arabistan’a yanıt
      beIN SPORTS’tan Suudi Arabistan’a yanıt
    4. Göztepe'de 3 eksik
      Göztepe'de 3 eksik
    5. Formula 1’in en şık takımı AlphaTauri hedef yükseltti
      Formula 1’in en şık takımı AlphaTauri hedef yükseltti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gaziantep Basketbol, Simpson'ı transfer etti

    Gaziantep Basketbol, Simpson'ı transfer etti

    2022 FIFA Dünya Kupası finali Lusail Stadı'nda

    2022 FIFA Dünya Kupası finali Lusail Stadı'nda

    Alanyaspor kampanyasına büyük destek

    Alanyaspor kampanyasına büyük destek

    Trabzonspor CAS'ta umutlu

    Trabzonspor CAS'ta umutlu

    Sıradaki Haber