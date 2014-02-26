'Melo oynasa da oynamasa da...'

Çaykur Rizespor teknik direktörü Uğur Tütüneker, hafta sonu kendi evlerinde oynanacakları Galatasaray maçından puan veya puanlarla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor teknik direktörü Uğur Tütüneker, hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçı öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenledi. Çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Uğur Tütüneker, “Bu maçta puan ve puanlar almamız lazım. Aşağısı kaynıyor. Üç maçlık zor bir periyodumuz var. Galatasaray, Antalya, Beşiktaş zorlu maçlar. Ümitliyiz, çalışmalarımız sürüyor. Galatasaray maçına Pazar günü hazır olacağız. Rakipte Melo oynayacak, oynamayacak gibi söylentiler var. Oynasa da oynamasa da önlemimizi alacağız. Engin ve Lualua önemli oyuncular bu oyuncuları bu maçta da kullanamayacağız. Sonraki hafta iki oyuncu da aramızda olacak" dedi.

"40 puan toplamamız gerekiyor" diyen Tütüneker "Lig sonuna kadar 5-6 galibiyet bize gerekli. Bunun için gayret edeceğiz, çalışacağız. Rakiplerimize karşı maçları kazanmalıyız. Geriye bakmadan ileriye bakmalıyız. 12 maçımız kaldı, bundan en iyiyi çıkartmaya çalışacağız. Bunu başaracak güçteyiz. Önümüzdeki dört maçtan iki galibiyet almak zorundayız. Zaman zaman iyi oyunda yetmiyor. Bursa maçında kötü değildik. Ama olmayınca olmuyor. Galatasaray maçında daha az hata yapmaya çalışacağız. Şansızlığımızı önünüzdeki maçta kırmak istiyoruz. Kritik maçlarımızı kazanmak zorundayız. Galatasaray’ın gücü ortada. Deplasmanda sıkıntılar yaşıyor. Bizim takımın direnci ve azmi geçtiğimiz haftalarda gözüktü. Bursa maçında pozisyonları gol yapsak farklı kazanabilirdik. Kenetlenip bu takımı iyi yerlere getirmeliyiz. Bunu başarabiliriz” diye konuştu.