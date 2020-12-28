Melo'dan itiraf! "Messi'ye tekme attığınızda..."

Galatasaray'la özdeşleşen oyuncu Felipe Melo, milli takımında Messi'yle karşı karşıya geldiği zamanı anlattı.

Brezilyalı orta saha, sert oyununu Arjantinli süper yıldıza karşı da kullanmıştı.

"Vuruyoruz, tekrar kalkıyor"

Melo yaptığı açıklamada; "Messi özel bir oyuncu. Tekmeden korkmuyor. Ona vurduğunuzda, tekrar kalkıyor ve daha fazlası için oynamaya devam ediyor. Bana göre tarihin en iyi 3 ismi arasında yer alıyor." dedi.

37 yaşındaki orta saha açıklamasının devamında; "O eşsiz bir oyuncu. Brezilya'da ona karşı oynadığımızda, ona karşı sürekli adam değiştirdik. Aksi taktirde böyle bir oyuncuyu durdurmak imkansız olur." sözlerini sarf etti.

Bir dönem Galatasaray forması giyen 37 yaşındaki oyuncu, kariyerine ülkesinde Palmeiras formasıyla devam ediyor.

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