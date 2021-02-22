Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Memiş Özata'nın çalıştırdığı Bardejov ikinci yarıya iyi başladı
22.02.2021 - 12:46 | | İSTANBUL (DHA) -

Memiş Özata'nın çalıştırdığı Bardejov ikinci yarıya iyi başladı

Türk teknik direktör Memiş Özata'nın çalıştırdığı Slovakya 2'nci Lig ekibi Partizan Bardejov, ligin 2'nci yarısına hızlı bir başlangıç yaptı.

Memiş Özata'nın çalıştırdığı Bardejov ikinci yarıya iyi başladı
ABONE OL

Türk iş insanı Reyhan Güler'in yüzde 50 hissesini satın aldığı, teknik direktörlüğünü de Memiş Özata'nın yaptığı Slovakya 2'nci Lig takımlarından Partizan Bardejov, ligin devre arasında yaptığı Antalya kampının ardından çıktığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı. İş insanı Serkan Çeri'nin yönetimindeki tssFC'nin organize ettiği Antalya Belek'teki Club Megasaray Oteli'nde kamp yapan Partizan Bardejov, bu kamp sonrası çıktığı Poprad maçından 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, 2'nci maçta ise ligin şampiyon adayı Liptovsky ile 1-1 berabere kaldı.

"ANTALYA KAMPI BİZİM İÇİN ÇOK İYİ GEÇTİ"

Genç ve yetenekli futbolcuları keşfedip, dünya futboluna sunma hedefiyle ilerleyen Slovak temsilcisinde başarılı bir performans sergileyen Memiş Özata, takımın 2'nci yarıya iyi başlamasından ötürü çok mutlu olduğunu dile getirirken, "Antalya kampı bizim için çok iyi geçti. Ligde hızla üst sıralara tırmanıyoruz. tssFC'ye tesislerdeki yardımlarından teşekkür ederiz. Serkan Çeri, futbol için her türlü ortamı bize sağladı. Antalya'daki oteller ve sahalar bu konuda gerçekten çok iyi. Bu kampın, bizim bu performansımızda etkisi büyük oldu" ifadelerini kullandı.

"AJAX MODELİ UYGULAYARAK, FUTBOLCU KEŞFEDECEĞİZ"

Ocak ayındaki kamp sırasında Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtlayan Memiş Özata, geçmişi büyük bir takımda çalıştığını ve genç oyuncuları yetiştirip, takımı ligde iyi bir konuma getirmek istediklerini söylemişti. Özata, Ajax modeli uygulamaya çalıştıklarını kaydederek, keşfettikleri genç futbolcuları, takıma faydalı olduktan sonra üst liglerde forma giymesi için hazırladıklarını dile getirmişti.

Memiş Özatanın çalıştırdığı Bardejov ikinci yarıya iyi başladı

 

 

    Bir göz atalım | Trabzonspor'un Başakşehir deplasmanının perde arkası
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Bursasporlular'ı çıldırtan Beşiktaş tezahüratı
      Bursasporlular'ı çıldırtan Beşiktaş tezahüratı
    2. 'Yusuf Şimşek ve ekibine güveniyoruz'
      'Yusuf Şimşek ve ekibine güveniyoruz'
    3. Bardejov ikinci yarıya iyi başladı
      Bardejov ikinci yarıya iyi başladı
    4. Sivasspor'un en golcüsü Gradel
      Sivasspor'un en golcüsü Gradel
    5. Nazilli Belediyespor takipte
      Nazilli Belediyespor takipte
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray savunması rakipsiz

    Galatasaray savunması rakipsiz

    Busenaz Sürmeneli: Olimpiyat çocukluk hayalim

    Busenaz Sürmeneli: Olimpiyat çocukluk hayalim

    Göztepe'de bayram havası

    Göztepe'de bayram havası

    İzmir'de derbi ateşi

    İzmir'de derbi ateşi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet