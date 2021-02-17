Memphis Depay'dan transfer açılaması!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'da Memphis Depay'ın durumu merak ediliyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız oyuncunun ismi Barcelona ve Juventus ile anılırken kendisi, katıldığı bir Instagram canlı yayınında geleceğine ilişkin soruyu cevapladı.

Önümüzdeki sezon nerede oynayacağını çok fazla düşünmediğini dile getiren Depay, "Önümüzdeki sezon için henüz bir karar vermedim. Gelecek sezon nerede oynayacağım şu an için endişe ettiğim bir konu değil" dedi.