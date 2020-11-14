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HaberlerBeşiktaş Haberleri Menajeri açıkladı! 'Milan Skoda Beşiktaş'a geliyordu'
14.11.2020 - 10:11 | | Fanatik

Menajeri açıkladı! 'Milan Skoda Beşiktaş'a geliyordu'

Milan Skoda ve Martin Hasek'in menajerliğini üstlenen Gökmen Kore, Beşiktaş'ın bu iki oyuncu ile ilgilendiğini söyledi. Kore, Skoda'nın sezon başı Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin olduğunu ama Rizespor'un buna izin vermediğini açıkladı.

Menajeri açıkladı! 'Milan Skoda Beşiktaş'a geliyordu'
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Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’da forma giyen Milan Skoda’nın menajeri Gökmen Kore, Çekya basınına açıklamalarda bulundu. Kore, geçtiğimiz yaz Skoda’nın Beşiktaş’a transfer olabileceğini ama Karadeniz ekibinin onu vermek istemediğini söyledi.

"Beşiktaş’a gidebilirdi, Rizespor bırakmadı"

Skoda’nın Rizespor’da şu anda forma şansı bulamadığını kaydeden Kore, ''Yine de o büyük bir yıldız. Çok önemli bir oyuncu. Tekrar oynamaya başlayacaktır. Yaz transfer döneminde iyi bir paraya Beşiktaş’a gidebilirdi ancak Rizespor onu bırakmak istemedi'' şeklinde konuştu.

Siyah - beyazlıların Sparta Prag'dan ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşma sağlayamayan 25 yaşındaki Çek futbolcu Martin Hasek’e de ilgisi olduğunu vurgulayan Kore, ''Babası beni birkaç kez aradı ve oğlu için kulüp bulmamı istedi. Bunu başardım ve Beşiktaş’tan iyi bir teklif aldım ama Hasek Sparta Prag’dan pek iyi ayrılmamıştı. Daha sonra konuştuk ama Beşiktaş risk almak istemedi'' dedi.

Menajeri açıkladı Milan Skoda Beşiktaşa geliyordu

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