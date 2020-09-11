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11.09.2020 - 22:39 | | AA

Menemenspor-Altınordu: 0-2

TFF 1. Lig'deki derbide Altınordu deplasmanda Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.

Menemenspor-Altınordu: 0-2
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TFF 1. Lig'deki İzmir derbisinde Altınordu deplasmanda Menemenspor'u 2-0 mağlup yendi. İzmir ekibinin gollerini Burak İnce ve Metehan kaydetti.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay

Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Domgjonas, Olatunbosun, Mehmet Aytemiz (Dk. 79 Oğuz Han Aynaoğlu), Murat Erdemir, Adamu (Dk. 79 Bekir Can Sönmez), Tidjani, Tayfun Aydoğan, Murat Elkatmış (Dk. 72 Yusuf Talum)

Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek (Dk. 90 2 Yiğit Emre Çeltik), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu, Muzaffer Kocaer (Dk. 72 Burak İnce), Hüsamettin Yener

Goller: Dk. 83 Burak İnce, Dk. 86 Metehan Mimaroğlu (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 55 Muzaffer Kocaer, Dk. 88 Oğulcan Ülgün (Altınordu), Dk. 57 Tidjani, Dk. 74 Adamu, Dk. 83 Domgjonas (Menemenspor)

Menemenspor-Altınordu: 0-2

 

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