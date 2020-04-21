TFF 1'inciÂ Lig ekiplerinden Ekol GÃ¶z Menemenspor ÅŸimdiden gelecek sezonun ilk transfer hamlesini gerÃ§ekleÅŸtirmek Ã¼zere.

Arnavutluk'tan daha Ã¶nce kaleci Gentian Selmani ve stoper David Domgjonas'Ä± kadrosuna dahil eden sarÄ±-lacivertlilerin aynÄ± Ã¼lkeden sol kanat Eraldo Ã‡inari'yle de prensipte anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Partizani Tirana takÄ±mÄ±nda oynayan 23 yaÅŸÄ±ndaki oyuncuyla sÃ¶z kesen Menemenspor'un sezon bitiminde genÃ§ futbolcuya resmi sÃ¶zleÅŸme imzalatacaÄŸÄ± vurgulandÄ±. Futbola Vllaznia Shkoder takÄ±mÄ±nda baÅŸlayan Ã‡inari, geÃ§en sezon Partizani'ye transfer oldu. Bu sezon Arnavutluk SÃ¼per Ligi'nde 25 maÃ§a Ã§Ä±kan oyuncu 6 gol attÄ±.

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