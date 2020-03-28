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Haberler1.Lig Haberleri Menemenspor formunu evden koruyor
28.03.2020 - 13:06 | | İZMİR, (DHA)

Menemenspor formunu evden koruyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle futbolcularının evlerinden dışarı çıkmadığını söyledi.

Menemenspor formunu evden koruyor

 

İzmir temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'da oyuncular evlerinden çıkmıyor...

Her futbolcunun evinde canla başla çalıştığını ifade eden teknik direktör Cenk Laleci, "Takımımızın sağlığı çok önemli. Şu ana kadar bir sağlık sorunu ile karşılaşmadık. Oyuncularımız verilen programı uyguluyor. Hepsini yakından takip etmeye çalışıyoruz. Herkes zor günlerde dahi işini ciddiyetle yapıyor. Kimsede form düşüklüğü söz konusu değil. Çoğu futbolcumuz verilen programın da fazlasını çalışıyor. Çalışmak zorundayız. Çünkü ne kadar sahaya inmezsek bedenimizin hamlığı artacak. İkinci bir emre kadar bu şekilde çalışacağız, kimseyi riske atmayacağız" diye konuştu. 

 

 

 

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