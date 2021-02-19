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19.02.2021 - 11:25 | | İZMİR, (DHA)

Menemenspor ile Akhisarspor derbide rakip

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Menemenspor ile Akhisarspor, yarın iki takım için de kritik Ege derbisinde rakip olacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 13.30'da start alacak mücadelede Mert Güzenge düdük çalacak.

Menemenspor ile Akhisarspor derbide rakip
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Ev sahibinde maç öncesi Zenke ve Berkay iyileşirken, konuk ekipte Keita'nın durumu belirsiz. Ligde ikinci yarıya Altınordu galibiyetiyle başladıktan sonra 3 maçta 1 puan alabilen Menemen, haftaya 20 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde girdi.

Transfer yasağını devre arasında kaldırıp ikinci yarının ilk haftalarında Tuzlaspor ve Bandırmaspor'u yenen Akhisarspor, üst üste Balıkesirspor ve Samsunspor mağlubiyetleriyle kendisini yine 19 puanla düşme hattında buldu. Korkulu rüya görmemek için Ege derbisine mutlak 3 puan hedefiyle hazırlanan iki takım arasında sezonun ilk yarısında Akhisar'da oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanmıştı.

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