Menemenspor ile Akhisarspor derbide rakip

Ev sahibinde maç öncesi Zenke ve Berkay iyileşirken, konuk ekipte Keita'nın durumu belirsiz. Ligde ikinci yarıya Altınordu galibiyetiyle başladıktan sonra 3 maçta 1 puan alabilen Menemen, haftaya 20 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde girdi.

Transfer yasağını devre arasında kaldırıp ikinci yarının ilk haftalarında Tuzlaspor ve Bandırmaspor'u yenen Akhisarspor, üst üste Balıkesirspor ve Samsunspor mağlubiyetleriyle kendisini yine 19 puanla düşme hattında buldu. Korkulu rüya görmemek için Ege derbisine mutlak 3 puan hedefiyle hazırlanan iki takım arasında sezonun ilk yarısında Akhisar'da oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanmıştı.