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Haberler1.Lig Haberleri Menemenspor'da 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
14.08.2020 - 14:21 |

Menemenspor'da 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan 10 kişi, evlerinde karantinaya alındı, tedavi süreci başlatıldı.

Menemenspor'da 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan 10 kişi, evlerinde karantinaya alındı, tedavi süreci başlatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada tüm oyuncular, teknik ekip, sağlık, idari ve destek personeline 12 Ağustos'ta yapılan Kovid-19 tanı testinin sonuçlarının alındığı, 9 alt yapı oyuncusu ile bir destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.

Menemensporda 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi süreçlerinin başladığı, evlerinde karantina altına alındıkları da ifade edildi.

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