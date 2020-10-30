Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kulübün açıklamasında, yarınki Ankaraspor karşılaşması öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde, 7 futbolcunun yanı sıra teknik ekipten 2 kişi ile 1'er kulüp yöneticisi, tercüman, medya sorumlusu ve malzemecinin pozitif olduğu bildirildi.

Kovid-19 testi pozitif olanların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı belirtildi.