Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
30.10.2020 - 14:48 |

Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABONE OL

Kulübün açıklamasında, yarınki Ankaraspor karşılaşması öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde, 7 futbolcunun yanı sıra teknik ekipten 2 kişi ile 1'er kulüp yöneticisi, tercüman, medya sorumlusu ve malzemecinin pozitif olduğu bildirildi.

Kovid-19 testi pozitif olanların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek transfer! 10 numaraya...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
UEFA'dan kötü haber! Süper Lig şampiyonu...

Menemensporda 7si futbolcu 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Covid-19 salgını bile engel olamadı! Golf sevdası...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Fatih Terim'den Mesut Yılmaz açıklaması
    Son dakika | Fatih Terim'den Mesut Yılmaz açıklaması
  2. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  3. Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Menemenspor'da 7'si futbolcu 13 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
  4. Melih İbrahimoğlu ilk Avrupa maçına çıktı
    Melih İbrahimoğlu ilk Avrupa maçına çıktı
  5. Burak Yılmaz: "Gol atamamak herkesin başına gelebilir"
    Burak Yılmaz: "Gol atamamak herkesin başına gelebilir"



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de Tisserand antrenmanda yer almadı

Fenerbahçe'de Tisserand antrenmanda yer almadı

Son dakika - TFF açıkladı: 4 hakemin koronavirüs testi pozitif

Son dakika - TFF açıkladı: 4 hakemin koronavirüs testi pozitif

Hekimoğlu Trabzon FK'ın yeni teknik direktörü Osman Özköylü oldu

Hekimoğlu Trabzon FK'ın yeni teknik direktörü Osman Özköylü oldu

Göztepe'nin rakibi lider Alanyaspor

Göztepe'nin rakibi lider Alanyaspor

Sıradaki Haber