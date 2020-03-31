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SarÄ±-lacivertlilerin sezon baÅŸÄ±nda 3. Lig ekibi Kocaelispor'dan kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± 24 yaÅŸÄ±ndaki savunma oyuncusu, formayÄ± kaptÄ±ktan sonra bÄ±rakmadÄ±. GenÃ§ futbolcuyu devre arasÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa kadrosuna katmak iÃ§in giriÅŸimlerde bulundu. Ancak yÃ¶netim transfere onay vermedi.

Ali Keteni KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Yeni Malatyaspor'un da yakÄ±ndan takip ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Ligde ilk 6 haftada forma ÅŸansÄ± bulamayan Ali, teknik direktÃ¶r Cenk Laleci'nin gÃ¶reve gelmesiyle ilk 11'in deÄŸiÅŸilmez isimleri arasÄ±nda girdi. Stoper, saÄŸ ve sol bekte gÃ¶rev yaparak savunma hattÄ±nÄ±n her bÃ¶lgesinde forma giyen Ali, 21 lig maÃ§Ä±nda gÃ¶rev yaptÄ±. Menemen'in Â savunma oyuncusuyla 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸmesi bulunuyor.

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