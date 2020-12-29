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29.12.2020 - 15:42 | | İZMİR, (DHA)

Menemenspor'da Laleci dönemi bitti

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da Teknik Direktör Cenk Laleci ile yollar ayrıldı.

Menemenspor'da Laleci dönemi bitti
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Geçen hafta sarı-lacivertli takımın Adanaspor deplasmanında 6 yabancı oyuncu oynatarak kural ihlali yapmasının ardından yönetimin yola devam etme kararı aldığı teknik patron Cenk Laleci, iç sahada 0-0 sona eren Ankara Keçiörengücü maçında sahada takımının başında görev aldı. Geçen hafta Adana deplasmanının ardından Laleci'nin yardımcısı Orhan Terzi'nin görevine tartışmalı bir şekilde son veren İzmir temsilcisi, bugün genç teknik adamın karşılıklı anlaşma yoluyla kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Menemenspor'un açıklamasında, "Kulübümüzde yetişip futbolculuk kariyerinde 15 yıl hizmet eden, sonrasında yardımcı antrenör olarak kulübümüze 12 yıl bilfiil hizmet veren ve bir yılı aşkın süredir de teknik direktörlük görevini verdiğimiz kardeşimiz Cenk Laleci ile yollarımız anlaşarak ayrılmıştır. Bu süre zarfında görevini elinden geldiğince en iyi şekilde icra eden Cenk Laleci kardeşimize kulübümüze uzun yıllardır vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında her daim yanında olacağımızı bildiririz" ifadelerine yer verildi.

Menemensporda Laleci dönemi bitti


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