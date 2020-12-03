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03.12.2020 - 12:13 | | Mustafa KÃ–PRÃœLÃœ / Ä°ZMÄ°RÂ (DHA) -Â

Menemenspor'u yabancÄ±lar sÄ±rtlÄ±yor

TFF 1'inci Lig'de son 2 maÃ§Ä±nda Bereket Sigorta Ãœmraniyespor'u 2-0, Ankaraspor'u da 2-1 yenerek bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan Menemenspor'un gol yÃ¼kÃ¼nÃ¼ yabancÄ± oyuncularÄ± Ã§ekiyor.

Menemenspor'u yabancÄ±lar sÄ±rtlÄ±yor
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SarÄ± lacivertli takÄ±mÄ±n attÄ±ÄŸÄ± 11 golÃ¼n 9'unda yabancÄ± futbolcularÄ±n imzasÄ± bulunuyor.

Ankaraspor karÅŸÄ±sÄ±nda penaltÄ±dan fileleri sarsarak skoru 2-1'e getiren ve toplam gol sayÄ±sÄ±nÄ± 4'e Ã§Ä±karan Beninli saÄŸ kanat Anane Tidjani, takÄ±mÄ±n en skorer ismi olarak dikkat Ã§ekiyor. Ä°zmir ekibinde NijeryalÄ± forvet Ä°brahim Akanbi Rasheed'in 3 golÃ¼ bulunuyor.

LiberyalÄ± santrfor Mohammed Kamara ve NijeryalÄ± sol kanat Sikiru Olatunbosun'un ise 1'er gol kaydetti. Menemenspor'un 2 golÃ¼ ise RÄ±dvan ve Tayfun'dan geldi.

Menemensporu yabancÄ±lar sÄ±rtlÄ±yor

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