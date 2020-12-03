Menemenspor'u yabancÄ±lar sÄ±rtlÄ±yor

SarÄ± lacivertli takÄ±mÄ±n attÄ±ÄŸÄ± 11 golÃ¼n 9'unda yabancÄ± futbolcularÄ±n imzasÄ± bulunuyor.

Ankaraspor karÅŸÄ±sÄ±nda penaltÄ±dan fileleri sarsarak skoru 2-1'e getiren ve toplam gol sayÄ±sÄ±nÄ± 4'e Ã§Ä±karan Beninli saÄŸ kanat Anane Tidjani, takÄ±mÄ±n en skorer ismi olarak dikkat Ã§ekiyor. Ä°zmir ekibinde NijeryalÄ± forvet Ä°brahim Akanbi Rasheed'in 3 golÃ¼ bulunuyor.

LiberyalÄ± santrfor Mohammed Kamara ve NijeryalÄ± sol kanat Sikiru Olatunbosun'un ise 1'er gol kaydetti. Menemenspor'un 2 golÃ¼ ise RÄ±dvan ve Tayfun'dan geldi.