Merih Demiral İtalya’da

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Aytemiz Alanyaspor’da kiralık forma giyen ve yükselen performansıyla dikkat çeken Merih Demiral’ın İtalya’ya transferi artık sona yaklaşıyor.

İtalya’nın Sassuolo takımıyla görüşen 21 yaşındaki stoper, artık son aşamaya geldi. Çizme basınında, genç yıldızın Salı günü İtalya’ya gelerek Sassuolo için sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Merih’in Alanyaspor formasıyla son kez Ankaragücü maçında boy göstereceği ve daha sonra Sassuolo’nun oyuncusu olacağı kaydedildi. Bonservisi Portekiz’in Sporting Lizbon takımında olan Merih Demiral için Sassuolo’nun 7 milyon euroluk serbest kalır maddesini ödeyeceği, transferi bitireceği bildirildi.

Merih, Alanyaspor ile ligde ve kupada 19 resmi maça çıktı ve 1 gol attı. Genç savunmacı, Fenerbahçe altyapısından yetişmişti.