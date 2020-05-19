Merih Demiral: Ronaldo ile karşılaşmayı hiç istemezdim

Giyim markası Mavi'nin YouTube kanalına konuk olan milli oyuncu, gençlerden gelen soruları cevapladı.

Hangi futbolcuyla rakip olmak istemezdin sorusunu cevaplayan 22 yaşındaki defans oyuncusu, "Öyle birisi var ama aynı takımda oynadığımız için sıkıntı yok. Ronaldo ile karşılaşmayı hiç istemezdim." ifadelerini kullandı.

Sahada çok agresif fakat dışarda sakin olması hatırlatılan Merih Demiral şöyle konuştu:

"Burada takım olmak çok önemli. Çünkü takım arkadaşlarımı görünce onların bir amaç uğruna mücadele ettiğini görünce benim motivasyonum 2 kat artıyor. Çünkü hem kendim hem de takımım için oynuyorum. Bı yüzden sahada hiçbir zaman pes etmemeyi ve her zaman takımım ve kendim için oynamayı tercih ediyorum. Bu da sahaya bu şekilde yansıyor."