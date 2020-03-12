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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Merih Demiral'dan corona virüs açıklaması: 'Sağlığım iyi'
12.03.2020 - 16:11 |

Merih Demiral'dan corona virüs açıklaması: 'Sağlığım iyi'

Milli oyuncu Merih Demiral açıklama yaparak sağlığının iyi olduğunu ve çalışmalarına evinde devam ettiğini açıkladı.

Merih Demiral'dan corona virüs açıklaması: 'Sağlığım iyi'

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, "Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok" dedi.

Juventus'lu futbolcu Rugani'nin koronavirüse yakalanması sonrası siyah-beyazlı kulüpte futbolcular karantinaya alındı. İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ise konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Son durumlar hakkında bilgi veren Demiral, "Koronavirüs sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın" ifadelerini kullandı.

Merih Demiraldan corona virüs açıklaması: Sağlığım iyi

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