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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Merih Demiral'den Dybala'ya destek! Cevap geldi...
30.03.2020 - 21:44 |

Merih Demiral'den Dybala'ya destek! Cevap geldi...

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, koronavirüse yakalanan takım arkadaşı Dybala ile fotoğrafına paylaşarak destek oldu.

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'dan destek mesajı geldi.

koronavirüse yakalanan ve tedavisi süren Arjantinli takım arkadaşı Paulo Dybala ile bir fotoğrafını paylaşan Merih, "Hep birlikte güzel günler yakında." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arjantinli yıldızın Merih'in paylaşımını beğendiği görüldü.

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Merih Demiralden Dybalaya destek Cevap geldi...

Merih Demiralden Dybalaya destek Cevap geldi...

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