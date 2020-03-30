Merih Demiral'den Dybala'ya destek! Cevap geldi...

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'dan destek mesajı geldi.

koronavirüse yakalanan ve tedavisi süren Arjantinli takım arkadaşı Paulo Dybala ile bir fotoğrafını paylaşan Merih, "Hep birlikte güzel günler yakında." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arjantinli yıldızın Merih'in paylaşımını beğendiği görüldü.