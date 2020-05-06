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06.05.2020 - 10:57 |

Merkel kararını verdi! Almanya'da yeni tarih...

Koronavirüs döneminde futbola dönmeye çalışan Almanya'da başlangıç tarihi yeniden ertelendi. Angela Merkel ve hükümet, 22 Mayıs'a kadar liglerin başlamasını istemedi.

Merkel kararını verdi! Almanya'da yeni tarih...
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Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Avrupa futbolunda koronavirüs salgını sonrası futbola dönmeye çalışan ülkelerden Almanya'da başlangıç tarihi yine ertelendi.

Ülkede yapılan toplantılar ve görüşmeler sonrası Angela Merkel liderliğindeki hükümet, tarihi 22 Mayıs'a ertelendi.

İlk olarak 9 Mayıs olarak planlanan ama daha sonra testler için 15 Mayıs'a sarkan futbol, şimdi de 22 Mayıs'a kadar oynanamayacak. 

Merkel ve hükümetin, hem test çalışmalarının sağlıklı olması hem pozitif çıkan testlerin 14 gün karantinaya alınması hem de takımların tüm kuralları yerine getirmesi için 22 Mayıs'a kadar bekleme fikrini benimsedi. 

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