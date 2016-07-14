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14.07.2016 - 08:14 |

Merkel'den Mesut Özil açıklaması!

Umre fotoları yüzünden ırkçı eleştirilerin hedefi haline gelen Mesut’a Almanya Başbakanı Merkel destek verdi: “Bizde din özgürlüğü var.”

Merkel'den Mesut Özil açıklaması!
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Umre ziyaretindeki fotoğraflarını paylaştığı günlerde ülkedeki aşırı sağcıların hedefi haline gelen Mesut Özil'e sahip çıktı ve "Her oyuncu bu takıma eşit bir şekilde aittir. Almanya'da din özgürlüğü var. Yani herkes dinini yaşayabilir." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman Sat 1 televizyonuna verdiği demeçte, milli takımdaki bazı oyuncuların umre fotoğrafı paylaşmalarının eleştirildiğinin hazırlatılması üzerine halkın çok büyük bir bölümünün Alman Milli Takımı'nı olağanüstü bulduğunu ifade etti.

(Sabah)

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