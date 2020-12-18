Mersin’de yeni heyecan! Milliler finale kaldı...



Mersin’de Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler kategorisinde elemelerle başladı. 16 ülkeden 88 sporcu katıldığı şampiyonada Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Ece Yağmur Yavuz, Cemre Kendirci ve Bilge Tarhan, yer, denge, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde performans sergiledi, Türkiye Cimnastik Milli Takımı, 147.129 puanla 4. olarak takım finallerine kaldı.