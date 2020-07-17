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17.07.2020 - 07:00 |

Mert Günok Başakşehir'de fark yarattı!

Medipol Başakşehir’de başarılı olan Mert Günok, kariyeri ile herkese örnek oluyor. Azmi, sabrı ve yeteneğiyle dikkat çeken milli eldiven, turuncu-lacivertlilerde tarih yazıyor

Mert Günok Başakşehir'de fark yarattı!
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CELAL UMUT EREN

Süper Lig’deki ilk şampiyonluğuna çok yakın olan Medipol Başakşehir’de kaleci Mert Günok’un başarısı dikkatlerden kaçmıyor.

Azmi, sabrı ve yeteneğiyle turuncu-lacivertli forma altında tarihe geçmeye hazırlanan tecrübeli eldiven, aştığı zorlu yollara rağmen kopmaması, çalışması ve formayı kapmasıyla fark yarattı.

İşte Mert Günok’un herkese örnek olan futbol kariyeri:
-Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2008’den itibaren A takıma çıkan Mert Günok, 7 yıl Volkan Demirel’in ardından yedekte kaldı.
-Fenerbahçe ile 3 TFF Süper Kupa, 2 şampiyonluk ve 2 Türkiye Kupası kazanan Mert Günok, 51 maçta forma giydi.
- 2015’te sözleşmesi biten Mert Günok, Fenerbahçe’nin Fabiano’yu tercih etmesiyle yol ayrımına geldi ve 2015-16 sezonunda Bursaspor’a geçti.
-2015-17 yılları arasında Bursaspor’da olan Mert Günok, genelde şu anda Fenerbahçe’de yedek olan Harun Tekin’in arkasında bekledi.
- 2017’de Başakşehir’e gelen Mert Günok, ilk dönemlerinde hiç süre almadan Volkan Babacan’ın yedeği oldu. Ancak geçen sezon ve bu sezon formayı kapan Mert, milli takımın da 1 numarası oldu.
- Mert Günok, Başakşehir’de 87 maçta oynayarak kariyerinde en çok süre aldığı dönemi yaşıyor.

Mert Günok Başakşehirde fark yarattı

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