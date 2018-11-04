Mert Günok: "Beraber seviniyoruz"

Beşiktaş maçında özellikle ikinci yarıda yaptığı müthiş kurtarışlarla galibiyette büyük pay sahibi olan Mert Günok, “Belki çok iyi bir futbol oynamadık ancak bizim gibi şampiyonluğa oynayan takımların, kötü oynarken de kazanması çok önemli. Geçen sezon bu tarz bazı maçları kaybetmiştik, şimdi kendimizi geliştirdiğimizi görüyoruz” dedi.

Takım halinde iyi savunma yaptıklarını da kaydeden Medipol Başakşehirli file bekçisi, “Hep beraber sevinip, hep beraber üzülüyoruz. Takım halinde yükselen bir performansımız var ama şampiyonluğu konuşmak için henüz erken” yorumunu yaptı.



