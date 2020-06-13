Mert Günok: "Şampiyon olmayı çok istiyoruz"

Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederken kazanan tarafta maç sonu kaleci Mert Günok açıklamalarda bulundu.

"Sahada diri bir takım vardı"

"Hem tecrübeli hem disiplinli bir takımız. Bugün de hazır olduğumuzu gösterdik, bugün sahada diri bir takım vardı"

"İnşallah şampiyon olacağız"

"Takım olarak kurulduğumuzdan bu yana hep şampiyonluk yarışının içerisinde yer aldık, artık zamanının geldiğini düşünüyoruz. Bu sezon şampiyon olmayı çok istiyoruz, inşallah şampiyon olacağız"

Edin Visca: "Şampiyonluk yaşamak istiyorum"

Visca ise "Ben Başakşehir ile şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bu sene inşallah olacak." sözlerini kullandı.

Kahveci: "Kazanmayı çok istiyorduk"

Takımın diğer yıldızı İrfan Can Kahveci; "Bu arayı takım olarak çok iyi değerlendirdik, müthiş çalıştık. Bugün kazanmayı çok istiyorduk ve kazandık. Bizim takımımızda çok tecrübeli futbolcular var ve onların da katkısıyla sanki hiç bu kadar uzun ara olmamış gibi devam ediyoruz" dedi.