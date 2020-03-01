Mert Hakan: Bu sahaya çıktığım için utanıyorum

Demir Grup Sivasspor'da Ankaragücü maçında başarılı oyununu golle süsleyen Mert Hakan Yandaş, 90 dakikanın ardından duygusal açıklamalarda bulundu.

Başarılı futbolcu yayıncı kuruluşa "Yastayız. Bu sahaya çıktığım için utanıyorum. İnsanlar nasıl işlerine gidiyorsa biz de bugün bu sahaya çıkmak zorundaydık. Allah ailelerine sabır versin, gerçekten söylenecek çok şey yok. Ülke olarak yastayız, çok kötü durumdayız. Ankaragücü'nün de Allah yardımcısı olsun. İnşallah ligde kalırlar. Çok iyi taraftarları var" şeklinde konuştu.