Mert Hakan: "Geçen seneki Mert Hakan'ı izleteceğim"

Fenerbahçe, milli ara nedeniyle İstanbulspor ile hazırlık amçı yaparken sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Mücadele sonrası konuşan Mert Hakan Yandaş, "Milli Takım'da talihsiz bir sakatlık yaşadım. Bu sakatlık maalesef, sezon boyunca ağrılarını hissettirecek bir sakatlık. Şu anda yüzde 50-60 seviyesindeyim. Geçen seneki Mert Hakan'ı izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Sadık Çiftpınar ise "Girdiğimiz gol pozisyonları değerlendirdiğimiz sürece sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Çalışmayı çok seviyorum, mevkimin gerekliliklerinden biri de bu. Çok güçlü olmam lazım. 4-5 maçtır kulübede oturuyoruz, kendimizi diri tutmamız lazım. Geçen sene de 13. 14. haftada formayı almıştım, bu sene de fırsatı bekliyorum." dedi.