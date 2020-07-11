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HaberlerGalatasaray Haberleri Mert Hakan ve Onyekuru Fatih Terim'in keyfini kaçırdı!
11.07.2020 - 07:00 |

Mert Hakan ve Onyekuru Fatih Terim'in keyfini kaçırdı!

Transferde gelecek yılın çalışmalarına erken başlayan ve yeni sezon yapılanmasında Mert Hakan Yandaş ile Henry Onyekuru’ya önemli roller belirleyen Fatih Terim’in keyfi kaçtı.

Mert Hakan ve Onyekuru Fatih Terim'in keyfini kaçırdı!
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in planları alt üst oldu. Gelecek yılın çalışmalarına erken başlayan ve yeni sezon yapılanmasında Mert Hakan Yandaş ile Henry Onyekuru’ya önemli roller belirleyen Terim’in keyfi kaçtı. ‘Bitti’ gözüyle bakılan Mert Hakan Yandaş’ın Fenerbahçe’ye kaptırılması, Onyekuru konusunda Monaco ile yaşanan pürüz ve Nijeryalı yıldızın yeni sezon için yeniden kiralanma olasılığının kaybolması tecrübeli hocayı çileden çıkardı.

Önce Mert Hakan ardından da Onyekuru’nun işinin bozulması üzerine konuyla ilgili yönetime sitemini ileten tecrübeli teknik adamın gelişmelerden çok rahatsız olduğu belirtildi. Bir tarafta sakatlar diğer yanda Galatasaray maçlarında yaşanan hakem hatalarına karşı kulübün gerekli reaksiyonu gösterememesi nedeniyle sıkıntılı olan Terim’in özellikle Mert Hakan Yandaş ve Onyekuru ile ilgili olumsuz gelişmeler nedeniyle huzursuzluk yaşadığı belirtildi.

Mert Hakan ve Onyekuru Fatih Terimin keyfini kaçırdı

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