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28.02.2020 - 17:54 | | AA

Mert Hakan Yandaş: Kanımızı yerde bırakmayın

Sivasspor'un orta saha futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Mert Hakan Yandaş: Kanımızı yerde bırakmayın

Süper Lig ekibi Sivasspor'un orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Suriye'nin İdlip şehrinde şehit edilen Mehmetçiklerimiz için "Yansın Suriye, yıkılsın İdlib" yazılı bir fotoğraf paylaşan Yandaş paylaşımında, "Yakan, kül eden bir acı... "Başımız sağ olsun demekten utanıyor insan! Ne yazarsak yazalım, biz, yüreği yangın yerine dönmüş ana babaların halinden anlayamayız. Kolay değil gözünden sakındığını toprağın altına vermek... Aziz milletimizin başı sağ olsun. YAKIN YIKIN ALLAH RIZASI İÇİN KANIMIZI YERDE BIRAKMAYIN" ifadelerini kullandı.

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