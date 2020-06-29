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29.06.2020 - 00:38 |

Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabını kapattı!

Süper Lig'de Kayserispor'a 2-0 mağlup olan Sivasspor'da maçta pealtı kaçıran Mert Hakan Yandaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

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Transfer sezonunda adı sıkça anılan ve Sivasspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan'dan çarpıcı bir hamle geldi.

Daha önce Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen ancak son haberlere göre daha yüksek maaşlı bir sözleşme ile Fenerbahçe'yle anlaştığı belirtilen Mert Hakan Yandaş, Twitter hesabını kapattı.

Sivasspor'un evinde Kayserispor'a 2-0 yenildiği maçında 12. dakikasında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş, maçı da etkisiz bir oyunla tamamlamıştı.

Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabını kapattı

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay maç sonu "Bizi en çok üzen, Mert Hakan Yandaş'ın kaçırdığı penaltı sonrası oyundan düşmesi oldu. Demoralize oldu. Sanki ilk defa penaltı kaçırıyor. Herkes kaçırıyor. Kaçabilir yani. Oyundan düştü ve kendini veremedi." ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabını kapattı

 

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