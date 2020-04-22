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22.04.2020 - 10:04 |

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray açıklaması

Galatasaray açıklaması Adı sadece üç büyüklerle değil, Avrupa kulüpleriyle de anılan Sivasspor’un yıldızı Mert Hakan Yandaş, Twitter hesabından Galatasaray’ı takip etmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Sivasspor formasıyla sezonun en flaş performanslarından birine imza atan Mert Hakan Yandaş’ın adı,uzun süredir Galatasaray’la anılıyor. Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcuyla Avrupa takımları da yakından ilgilenirken, tercihini hangi yönde kullanacağı merak konusu haline geldi. Yıldız futbolcunun, sosyal medya hesabından Galatasaray’ı takip etmesi, “Mert Hakan Yandaş tercihini yaptı” yorumlarını beraberin de getirirken, genç yetenekten konuyla ilgili bir açıklama geldi.

‘5 yıl önceki bir olay’
Twitter hesabını 2015 yılının Mayıs ayında açtığını belirten Mert Hakan, “O dönem Yeşil Bursa takımında forma giyiyordum. 2015’te Galatasaray’ı takibe almıştım. Uzun süre Twitter’ı zaten kullanmadım. 5 yıl önceki bir olayın bugün olmuş gibi servis edilmesi çok etik değil. Ben hâlâ Sivasspor’un sözleşmeli futbolcusuyum. Sivasspor için mücadelemi vermeye devam edeceğim”ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaştan Galatasaray açıklaması

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